ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على منظمة أمريكية في كابول إلى 9 أشخاص

الخميس 09/مايو/2019 - 09:27 ص
ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على منظمة أمريكية في كابول إلى 9 أشخاص
الهجوم على منظمة أمريكية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف منظمة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأربعاء، إلى 9 قتلى بعد وفاة 4 أشخاص آخرين، بحسب وزارة الداخلية.

 

وأفاد نصرة رحيمي، متحدث الوزارة، عبر "فيسبوك"، بـ "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على منظمة أمريكية في كابول أمس إلى 9 قتلى".

 

وقالت الوزارة أمس إن 5 أشخاص بينهم شرطي قتلوا وأصيب 24 في هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان واستهدف مكاتب منظمة "كاونتر بارت" الإغاثية الأمريكية في الحي التجاري وسط كابول.

 

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

 

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مؤخرا أطراف النزاع في أفغانستان إلى وقف القتال خلال شهر رمضان المبارك، واغتنام فرصة حلول الشهر لإظهار التضامن والتعاطف مع المتضررين من العمليات القتالية.

 

وكانت حركة طالبان قد أعلنت أواخر مارس الماضي مشاركتها في المحادثات حول الأزمة الأفغانية في الدوحة التي كانت مقررة أواخر الشهر، واشترطت على حكومة كابول التفاوض مع الحركة باعتبارها طرفا وطنيا، وذلك قبل أن يتم تأجيل المؤتمر لأجل غير مسمى إثر اعتراض طالبان على حجم وفد أفغاني يضم 250 شخصا من الساسة وشخصيات من المجتمع المدني.

 

Advertisements
المزيد عن: كابول شمال الأطلسى الهجوم على منظمة أمريكية افغانستان ارتفاع عدد الضحايا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة