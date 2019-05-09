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أسعار الذهب في بداية التعاملات رابع أيام شهر رمضان اليوم الخميس 9/5/2019

الخميس 09/مايو/2019 - 09:20 ص
أسعار الذهب في بداية التعاملات رابع أيام شهر رمضان اليوم الخميس 9/5/2019
سعر الذهب المحلي
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار الذهب المحلي في بداية التعاملات اليوم الخميس، رابع أيام رمضان ، مع توقعات بتراجع الاسعار خلال تعاملات اليوم بضغط من هبوط السعر العالمي فى نهاية تعاملات الأمس.

أسعار الذهب المحلي اليوم الخميس:

الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا 
وسجل الذهب عيار 18 نحو  526  جنيهًا
بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 702 جنيهًا
وأصبح سعر الجنيه الذهب 4912 جنيهًا 
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