أسعار الذهب في بداية التعاملات رابع أيام شهر رمضان اليوم الخميس 9/5/2019
الخميس 09/مايو/2019 - 09:20 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب المحلي في بداية التعاملات اليوم الخميس، رابع أيام رمضان ، مع توقعات بتراجع الاسعار خلال تعاملات اليوم بضغط من هبوط السعر العالمي فى نهاية تعاملات الأمس.
أسعار الذهب المحلي اليوم الخميس:
الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا
وسجل الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا
بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 702 جنيهًا
وأصبح سعر الجنيه الذهب 4912 جنيهًا
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