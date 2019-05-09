أسعار الذهب في بداية التعاملات رابع أيام شهر رمضان اليوم الخميس 9/5/2019

استقرت أسعار الذهب المحلي في بداية التعاملات اليوم الخميس، رابع أيام رمضان ، مع توقعات بتراجع الاسعار خلال تعاملات اليوم بضغط من هبوط السعر العالمي فى نهاية تعاملات الأمس.





أسعار الذهب المحلي اليوم الخميس:





الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا

وسجل الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 702 جنيهًا

وأصبح سعر الجنيه الذهب 4912 جنيهًا