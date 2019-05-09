الإمارات تفتتح مدرسة "محمد بن زايد" في لحج باليمن

تواصل دولة الإمارات دعمها لقطاع التعليم في المحافظات المحررة في اليمن، حيث انتقلت من مرحلة إعادة تأهيل المدارس وصيانتها إلى مرحلة بناء وإنشاء مدارس جديدة في عدد من المحافظات.

وضمن ذلك الدعم، افتتح محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبد الله التركي، ومعه ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، سلطان الشامسي، مدرسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة المجزاع مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي.

وتتكون المدرسة من 12 فصلاً ومكتب الإدارة والمختبر ودورات للمياه، وتتسع لـ 600 طالب وطالبة للمرحلتين الأساسية والثانوية. وبدأ العمل فيها منتصف عام زايد 2018، حيث تم إنجازها خلال وقت قياسي.

ويستفيد من المدرسة المئات من طلاب الصبيحة، حيث ستساهم في منع التسرب من التعليم نتيجة قربها من التجمعات السكنية.

وتقدم محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله التركي بالشكر والعرفان لدولة الإمارات وقياداتها وبالأخص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي تم إطلاق اسمه على هذا الصرح التعليمي، مضيفاً أن هذا المشروع سيسجل في صفحات التاريخ الناصعة لدولة الإمارات وما قدمته لليمن.

وقال إن هناك سلسلة مشاريع تم تنفيذها بدعم من الإمارات في مختلف مديريات محافظة لحج والمحافظات المحررة قاطبة.

يذكر أن دولة الإمارات وعبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي عملت على بناء وتأهيل 25 مدرسة ومبنى تعليمياً خلال عام 2018 في محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع، تعز)، وسيكون عام التسامح 2019 عام البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.