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سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية رابع أيام شهر رمضان 9/5/2019

الخميس 09/مايو/2019 - 08:07 ص
سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية رابع أيام شهر رمضان 9/5/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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شهد سعر الدولار استقرارا فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، رابع أيام رمضان ويواصل سعر الدولار استقراره في البنوك العاملة في مصر اليوم وجاءت الأسعار الآن على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
 17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقى
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في كريدي أجريكول
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
17.11 جنيه للشراء 
17.21 جنيه للبيع

سعر الدولارفي البنك التجاري الدولي
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
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