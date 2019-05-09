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عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الشائعات قد تضر بالدولة ومجتمع بالكامل

الخميس 09/مايو/2019 - 06:33 ص
عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الشائعات قد تضر بالدولة ومجتمع بالكامل
الدكتور مصطفى البدري
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور مصطفى البدري، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الحملة التي أطلقها المرصد تحت عنوان "فتبينوا" لمواجهة الشائعات الهدف منها مواجهة ظاهرة من الظواهر الغريبة التي أدخلت على المجتمعات في الفترة الأخيرة. 

وأضاف "البدري"، في لقاء مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة النيل للأخبار، أن اسم الحملة جاء من الآية القرآنية التي تقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وشدد عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على أن الهدف من الحملة التحذير من خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع والأسرة والدول، لأنها قد تضر الدولة ومجتمع كامل.

ولفت إلى أنه من الناحية الدينية فإن الشائعات لها تاريخ قديم، والكثير من الأنبياء تعرضوا للشائعات، والقرآن الكريم دعا إلى التثبت من الخبر والتيقن من صحته قبل أن يتحول إلى شائعة، مشددا على أن من يطلق الشائعة يستفيد منها،ويجب تأسيس مجتمع واعي لهذه المخاطر.
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