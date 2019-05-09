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شاهد.. عادات وطقوس مصرية في رمضان

الخميس 09/مايو/2019 - 05:44 ص
شاهد.. عادات وطقوس مصرية في رمضان
عادات وطقوس مصرية في رمضان
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نعيم يوسف
 
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بث التلفزيون المصري، تقريرا عن أهم العادات والطقوس التي يقوم بها المصريون في أيام شهر رمضان الكريم، مثل توزيع التمور والمشروبات على المارة في الشوارع.


وقال أحد المشاركين في هذه الأعمال، إن هذا بالنسبة لهم عمل خير، ويوزعون المياه في السحور على المارة في الشارع، ويشعرون بأن هذا من أجواء شهر رمضان.

وأكد أخر أن إفطار الصائمين يقوم به منذ 8 سنوات، بينما شدد أخر على أن هذا "تعود"، واعتاد على ذلك كل عام.
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