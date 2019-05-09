"بحيري": بعض الأشخاص في المؤسسة الدينية هم أكثر الأشخاص أعداء بالنسبة لي
الخميس 09/مايو/2019 - 06:15 ص
نعيم يوسف
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قال الباحث إسلام بحيري، إن هناك أشخاص بعينهم في المؤسسة الدينية الرسمية، معروفين، هم أكثر الأشخاص أعداء بالنسبة له.
وأضاف "بحيري"، في لقاء مع برنامج "حروف الجر"، المذاع على "راديو 9090"، ويقدمه يوسف الحسيني، أن هناك معارضة فرنسية معروفة، تقول إن الرسول نفسه مرتزقة، واستطاعوا أن يصبروا عليها ويقابلونها، معقبا: "أنا أولى".
وتابع أنه لا ينتوي الانتقام من أحد، مؤكدا أنه سار طريقا معقدًا جدا، وتعرض لإيقاف برامجه، مضيفا: "أنا مش فاكرهم ولا فاكر اسمائهم ولا يعنوني بشيء".
وأضاف "بحيري"، في لقاء مع برنامج "حروف الجر"، المذاع على "راديو 9090"، ويقدمه يوسف الحسيني، أن هناك معارضة فرنسية معروفة، تقول إن الرسول نفسه مرتزقة، واستطاعوا أن يصبروا عليها ويقابلونها، معقبا: "أنا أولى".
وتابع أنه لا ينتوي الانتقام من أحد، مؤكدا أنه سار طريقا معقدًا جدا، وتعرض لإيقاف برامجه، مضيفا: "أنا مش فاكرهم ولا فاكر اسمائهم ولا يعنوني بشيء".
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