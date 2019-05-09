ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس تحرير "صدى البلد": السبكي أهان القناة والموقع وذكرنا بالإخوان

الخميس 09/مايو/2019 - 05:55 ص
رئيس تحرير صدى البلد: السبكي أهان القناة والموقع وذكرنا بالإخوان
الكاتب الصحفي أحمد صبري
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، إنه يتوقع دورًا أكبر من المجلس الأعلى لإعلام ونقابة الصحفيين، في مشكلة اقتحام الموقع من قبل أحمد السبكي.

وأضاف "صبري"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للإعلام يعاقب المسلسلات التي تعرض أعمال عنف في الدراما، فما بالك بالحقيقة.

وأوضح أن ما حدث تم بـ"نية مبيتة"، لافتا إلى أن "السبكي" أهان القناة والموقع، وسيطروا على المكان خلال دقيقة، مشيرا إلى أن هذا المشهد يعيد للأذهان محاولات الفوضى التي كان يقوم بها الإخوان في السابق.
Advertisements
المزيد عن: موقع صدى البلد رئيس تحرير صدى البلد المسلسل أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة