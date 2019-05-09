رئيس تحرير "صدى البلد": السبكي أهان القناة والموقع وذكرنا بالإخوان
الخميس 09/مايو/2019 - 05:55 ص
نعيم يوسف
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قال الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، إنه يتوقع دورًا أكبر من المجلس الأعلى لإعلام ونقابة الصحفيين، في مشكلة اقتحام الموقع من قبل أحمد السبكي.
وأضاف "صبري"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للإعلام يعاقب المسلسلات التي تعرض أعمال عنف في الدراما، فما بالك بالحقيقة.
وأوضح أن ما حدث تم بـ"نية مبيتة"، لافتا إلى أن "السبكي" أهان القناة والموقع، وسيطروا على المكان خلال دقيقة، مشيرا إلى أن هذا المشهد يعيد للأذهان محاولات الفوضى التي كان يقوم بها الإخوان في السابق.
وأضاف "صبري"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للإعلام يعاقب المسلسلات التي تعرض أعمال عنف في الدراما، فما بالك بالحقيقة.
وأوضح أن ما حدث تم بـ"نية مبيتة"، لافتا إلى أن "السبكي" أهان القناة والموقع، وسيطروا على المكان خلال دقيقة، مشيرا إلى أن هذا المشهد يعيد للأذهان محاولات الفوضى التي كان يقوم بها الإخوان في السابق.
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