مي عز الدين ترث أرض بالملايين في "البرنسيسة بيسة"







"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

بدأت أحداث الحلقة بإرسال صاحبة المدرسة "شويكار" بوسى، نجلها إلى "بيسة" لإقناعها ببيع الأرض مقابل خمسون ألف جنية، إلا أن محامى "بيسة" رفض وأخبرها بأن الأرض تساوى ملايين الجنيهات، وذهبت "بيسة" لمشاهدة أرضها إلا أن أمن المدرسة منعها بأمر من "شويكار".