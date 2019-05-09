مي عز الدين ترث أرض بالملايين في "البرنسيسة بيسة"
الخميس 09/مايو/2019 - 04:26 ص
مريم الشريف
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فوجئت "بيسة" والتى تجسدها الفنانة مى عز الدين، بترك عمها الراحل ميراث لها يتمثل فى قطعة أرض تساوى ملايين الجنيهات، إلا أن هناك مشكلة واجهتها فى الحصول على أرضها تتمثل فى وجود مدرسة عليها.
بدأت أحداث الحلقة بإرسال صاحبة المدرسة "شويكار" بوسى، نجلها إلى "بيسة" لإقناعها ببيع الأرض مقابل خمسون ألف جنية، إلا أن محامى "بيسة" رفض وأخبرها بأن الأرض تساوى ملايين الجنيهات، وذهبت "بيسة" لمشاهدة أرضها إلا أن أمن المدرسة منعها بأمر من "شويكار".
"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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