تصريح "مستفز" من مورينيو بعد سقوط أياكس أمام توتنهام





انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق، طريقة تعامل لاعبي أياكس في مباراتهم مع توتنهام بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وودع نادي أياكس أمستردام بطولة دوري الأبطال بعد خسارته في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم فوزهم في الذهاب بهدف نظيف إلا أن توتنهام تأهل بأهدافه في مرمى الخصم.





وقال مورينيو في تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت": "أياكس متمسكين جدًا بفلسفتهم، ظنّوا في الشوط الثاني انهم يواجهون فيتسيه في الدوري الهولندي، الآن ستشاهدون النهائي في منازلكم أنتم وفلسفتكم".





وضرب نادي توتنهام موعداً في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الذي تأعل هو الآخر بعد الريمونتادا التاريخية أمام برشلونة برباعية نظيفة على الآنفيلد.



