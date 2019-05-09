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رئيس اتحاد الغرف التجارية: الأسعار في مصر هي الأقل بالشرق الأوسط

الخميس 09/مايو/2019 - 03:58 ص
رئيس اتحاد الغرف التجارية: الأسعار في مصر هي الأقل بالشرق الأوسط
أحمد الوكيل
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نعيم يوسف
 
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قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشيء الذي يمكن أن يخفض الأسعار، هو زيادة المعروض، مشيرا إلى أن الغرف التجارية لا تستطيع فرض أسعار على التجار، ولا الحكومة تستطيع فرض تسعيرة جبرية.

وأضاف "الوكيل"، خلال حواره مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التوازن بين العرض والطلب والقوة الشرائية في المجتمع تؤثر في السوق.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الأسعار في مصر هي الأقل في منطقة الشرق الأوسط.
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