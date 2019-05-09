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تعرف على تفاصيل مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة

الخميس 09/مايو/2019 - 02:13 ص
تعرف على تفاصيل مبادرة مصر بكم أجمل لذوي الاحتياجات الخاصة
عطيات سيد أبو زيد
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نعيم يوسف
 
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قالت عطيات سيد أبو زيد، المسئولة عن مبادرة "مصر بكم أجمل"، بوزارة القوى العاملة، إن المبادرة تم إطلاقها في شهر مايو 2018، وهي تقوم على 4 محاور رئيسية.

وأضافت "سيد" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن المحور الأول للمبادرة هو التدريب والتأهيل، والثاني هو توفير فرص العمل المناسبة، والثالث دعم ريادة الأعمال، والرابع التقييم ومتابعة التنفيذ.

وأوضحت أن هدف المبادرة هو تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على التغلب على الصعوبات في العمل، والمشاركة في التنمية الاقتصادية والجتماعية، ونجحت المبادرة في تغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص عمل لهم من خلال ريادة الأعمال.
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