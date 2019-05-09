أستاذ علوم سياسية: الروس يقررون مستقبل سوريا في الفترة المقبلة



وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "المنصة"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الولايات المتحدة تركت مقابل ذلك لروسيا الملف السوري، وهذا ما يعرف في العلوم السياسية بـ"المقايضة السياسية".



وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن روسيا أنشأت قاعدتين عسكريتين في سوريا، وأقامت علاقة مع أكبر قوة في المنطقة وتعتبر دولة ارتكاز وهي مصر، لافتا إلى أن من يقرر مستقبل سوريا في الفترة المقبلة هم الروس.

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن روسيا كانت تريد عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، وتلغي صفقة القرن والمشروع الأمريكي فيها، ولكن الولايات المتحدة دخلت على الخط ومنعت ذلك.