أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 8-5-2019
الخميس 09/مايو/2019 - 12:52 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
المبعوث الأمريكي للسلام: سيناء ليست جزءًا من صفقة القرن
جدد المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، نفيه لكل التقارير التي تتحدث عن دخول سيناء كجزء من صفقة القرن.
إبراهيم عيسى عن مذبحة كوبري عباس: أكذوبة (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، حقيقة مذبحة كوبري عباس؛ التي ادعوا فيها أنه تم فيها فتح الكوبري على الطلاب أثناء احتجاجهم، مما أدى إلى غرق الطلاب، قائلًا: "أسطورة ليست حقيقية، ولم تحدث في أي يوم من الأيام".
أستاذ علوم سياسية: الحديث عن توطين فلسطينيين في سيناء "كلام فارغ"
وأضاف "فهمي"، أن سيناء خط أحمر ولا يوجد ما يسمى بتنازل مصر عن جزء من سيناء في إطار صفقة القرن، لكن ما يتم الحديث عنه في هذه صفقة القرن، يتضمن وجود بعض مجالات التعاون الاقتصادي على المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، مشيرًا إلى أن الحديث عن توطين فلسطينيين في سيناء أو تبادل أراضي مع إسرائيل، عبارة عن كلام فارغ.
شيخ الأزهر: غياب طاعة الزوجة أول مسمار في تدمير الأسرة
وتابع "الطيب"، أن الزوجة لها الحق في فعل بعض الأمور دون إذن الزوج، وهذه الأمور سيتم توضيحها فيما بعد، لافتَا إلى أن غياب طاعة الزوجة لزوجها بمثابة أول مسمار في تدمير الأسرة.
أحمد موسى مطالبًا بمحاسبة "السبكي": لا أحد فوق القانون
واصل الإعلامي أحمد موسى، مطالبته بمحاسبة المنتج أحمد السبكي قانونًيا بعد اعتدائه على موقع "صدى البلد"، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، ويجب أن يأخذ القانون مجراه.
خالد الجندي: وصف عجيب للشخص البخيل في القرآن (فيديو)
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن استخدم كلمة عجيبة في وصف الشخص البخيل، وهي الكدية، الصخرة التي لا تمنع.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
المبعوث الأمريكي للسلام: سيناء ليست جزءًا من صفقة القرن
جدد المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، نفيه لكل التقارير التي تتحدث عن دخول سيناء كجزء من صفقة القرن.
إبراهيم عيسى عن مذبحة كوبري عباس: أكذوبة (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، حقيقة مذبحة كوبري عباس؛ التي ادعوا فيها أنه تم فيها فتح الكوبري على الطلاب أثناء احتجاجهم، مما أدى إلى غرق الطلاب، قائلًا: "أسطورة ليست حقيقية، ولم تحدث في أي يوم من الأيام".
أستاذ علوم سياسية: الحديث عن توطين فلسطينيين في سيناء "كلام فارغ"
وأضاف "فهمي"، أن سيناء خط أحمر ولا يوجد ما يسمى بتنازل مصر عن جزء من سيناء في إطار صفقة القرن، لكن ما يتم الحديث عنه في هذه صفقة القرن، يتضمن وجود بعض مجالات التعاون الاقتصادي على المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، مشيرًا إلى أن الحديث عن توطين فلسطينيين في سيناء أو تبادل أراضي مع إسرائيل، عبارة عن كلام فارغ.
شيخ الأزهر: غياب طاعة الزوجة أول مسمار في تدمير الأسرة
وتابع "الطيب"، أن الزوجة لها الحق في فعل بعض الأمور دون إذن الزوج، وهذه الأمور سيتم توضيحها فيما بعد، لافتَا إلى أن غياب طاعة الزوجة لزوجها بمثابة أول مسمار في تدمير الأسرة.
أحمد موسى مطالبًا بمحاسبة "السبكي": لا أحد فوق القانون
واصل الإعلامي أحمد موسى، مطالبته بمحاسبة المنتج أحمد السبكي قانونًيا بعد اعتدائه على موقع "صدى البلد"، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، ويجب أن يأخذ القانون مجراه.
خالد الجندي: وصف عجيب للشخص البخيل في القرآن (فيديو)
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن استخدم كلمة عجيبة في وصف الشخص البخيل، وهي الكدية، الصخرة التي لا تمنع.
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