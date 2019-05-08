"المصرية للاتصالات" تبداء في تغيير الكابلات في مدينة أكتوبر
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:29 م
الفجر الاقتصادي
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أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن أن الشركة المصرية للاتصالات قررت تنفيذ خطة قومية لرفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة سرعة الإنترنت 50 ميجا.
وتشمل المرحلة الأولى في كل مدينة أكتوبر وخاصة بمنطقة غرب سوميد والحي السابع، حيث سيتم تغيير الكابلات النحاسية لكابلات فايبر.
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