سليم الأنصاري يستقيل من الداخلية مقابل نجاة ابنه من الموت بـ"كلبش3"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:39 م
سعد نبيل
Advertisements
Advertisements
شهدت الحقلة الثالثة من مسلسل "كلبش3"، الجزء الثالث، بطولة الفنان أمير كرارة، أجواء من الإثارة والتشويق.
ضمن هذه الأحداث طلب الفنان هشام سليم، والذي يجسد دور "أكرم صفوان"، رجل أعمال سياسي كبير، من سليم الانصاري ، أن يتقدم باستقالته من وزارة الداخلية، والعمل معه، في مقابل إعطاء ابنه المصل لعلاج الفيرس الذي احتار في اكتشافه الأطباء إلى الآن.
وفي نفس السياق، نفذ سليم الأنصاري، ما طلبه "صفوان"، وحصل على المصل، وهو حقنه كل أسبوع، وبعد كل طلب يتم تنفيذه.
مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كلبش 3 فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن المسلسل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- تفاصيل جديدة عن شخصية أمير كرارة في "كلبش 3"
- شاهد.. الصور الأولى لمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة
- قبل عرضه بساعات.. "كلبش 3" للنجم أمير كراراة ضمن Trending يوتيوب (فيديو)
- الجمهور عن "كلبش 3" لـ أمير كرارة: "هيبقى رقم 1 في رمضان"
- موعد عرض مسلسل "كلبش 3" على ON E
- سليم الأنصاري لـ بائع الورد في "كلبش 3": "انت مش شايف الشنب"
- سليم الأنصاري ينجو من الغرق ويعود لمصر بـ"كلبش3"
- سليم الأنصاري يُبطل أول عملية إرهابية بعد عودته لمصر في "كلبش 3"
- مسلسلات رمضان 2019.. محاولة اغتيال ابن سليم الانصاري داخل الحضانة في "كلبش3"
- سليم الأنصاري يتعرف على من قام باغتيال ابنه في "كلبش 3"