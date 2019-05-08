سليم الأنصاري يستقيل من الداخلية مقابل نجاة ابنه من الموت بـ"كلبش3"

شهدت الحقلة الثالثة من مسلسل "كلبش3"، الجزء الثالث، بطولة الفنان أمير كرارة، أجواء من الإثارة والتشويق.





ضمن هذه الأحداث طلب الفنان هشام سليم، والذي يجسد دور "أكرم صفوان"، رجل أعمال سياسي كبير، من سليم الانصاري ، أن يتقدم باستقالته من وزارة الداخلية، والعمل معه، في مقابل إعطاء ابنه المصل لعلاج الفيرس الذي احتار في اكتشافه الأطباء إلى الآن.





وفي نفس السياق، نفذ سليم الأنصاري، ما طلبه "صفوان"، وحصل على المصل، وهو حقنه كل أسبوع، وبعد كل طلب يتم تنفيذه.





مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.



