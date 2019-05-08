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اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية مع ريما بنت بندر

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:33 م
اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية مع ريما بنت بندر
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الفجر السعودي
 
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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس م. محمد النقادي، اجتماعاً مع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
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