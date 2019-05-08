العقوبات الأمريكية على إيران تشمل المعادن الصناعية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، عن عقوبات ضد صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، في خطوة من شأنها تعزيز الضغط على النظام. وهدد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تغير طهران جذريا سلوكها.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترمب في بيان التأكيد على أنه يأمل في أن يلتقي يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق جديد. وتوعد ترمب إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

وقال البيان: "نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي.



