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المقاصة يقترب من ضم نجم الأهلي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:29 م
المقاصة يقترب من ضم نجم الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، الدخول في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات إسلام محارب، صانع ألعاب الأحمر.

 

وأكد مصدر داخل مجلس الإدارة، أنه تم الرجوع إلى اللاعب قبل البدء في المفاوضات وأبدى موافقته، ولكنه أشترط موافقة الإدارة والجهاز الفني قبل التوقيع على أي عقود.

 

ويسعى إسلام محارب للهروب من دكة الأوروجوياني لاسارتي، مدرب الأحمر، والذي أبعده تماما عن التشكيل الأساسي بعدما كان متواجد في التشكيل الأساسي للجهاز الماضي.

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