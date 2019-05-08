فرنسا تصادق على إرسال شحنة أسلحة إلى المملكة
الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:20 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على أن الحكومة الفرنسية صادقت على توريد أسلحة فرنسية إلى المملكة.
وأشارت بارلي إلى أن "مبيعات الأسلحة هذه جزء من اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات".
وأضافت الوزيرة في تصريح لشبكة "بي إف إم تي في" وإذاعة مونتي كارلو، اليوم (الاربعاء): "أنه سيجري تحميل شحنة أسلحة على ظهر سفينة سعودية بموجب عقد تجاري أبرم بين البلدين".
وأشارت بارلي إلى أن "مبيعات الأسلحة هذه جزء من اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات".
Advertisements
- فرنسا: العثور على الأسلحة في منزل منفذ محاولة الهجوم على الشانزيليزيه
- الجيش الفرنسي يتعهد بمنح قواته سبل محاربة الجهاديين
- وزيرة فرنسية: من الأفضل قتل مسلحو داعش بالرقة السورية
- الدفاع الفرنسية: تحالفنا مع الولايات المتحدة أمر لا غنى عنه
- عاجل.. وزيرة الدفاع الفرنسية: أخطرنا الروس مسبقًا بالضربات
- بريطانيا تؤيد خطة فرنسا تشكيل قوة عسكرية أوروبية
- فرنسا لا تستبعد احتمال توجيه ضربات جديدة ضدّ سوريا
- صحيفة فرنسية: صفقة أخرى محتملة لشراء مصر 24 طائرة "رافال" هذا العام
- فرنسا تؤكد بقاءها في سوريا حتى محو "داعش" بالكامل