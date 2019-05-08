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محمد إمام يتعاطي حبوب مخدرة بـ"هوجان"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:16 م
محمد إمام يتعاطي حبوب مخدرة بـهوجان
هوجان
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواء من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

وضمن هذه الأحداث، أكتشف "هوجان"، حقيقة أن "لطفي الحراق، وحورس"، يعملان بسرقة السيارات، وقرر أن الإبلاغ عنهم، ولكن "الحراق"، وضع لـ"هوجان"، حبوب مخدرة بالشاي، لكي يستدرجة في الحديث عن الراقصة وردة، و"بهلول"، الذي عكف على تربيته منذ 15 عام، وكان يعمل بتجارة الآثار.

وفي هذال السياق، تفاعلت المادة المخدرة في جسد "هوجان"، وقام بأفعال غير عقلانية مثل التهيأت، وغيرها، وذلك في إطار كوميدي بينه وبين كريم محمود عبدالعزيز، وأوس أوس.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.
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