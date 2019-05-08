غادة حماد رئيسًا لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران
الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:17 م
احمد رفعت صديق
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أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا اليوم الأربعاء، بتكليف الدكتورة غادة حماد رئيسًا لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفا لـ عبدالحميد سلامة، الذي بلغ سن التقاعد.
وتقدم الطيار أحمد عادل، بالشكر لـ سلامة، على مجهوده المشرف خلال فترة عمله بمصر للطيران.
وشغلت غادة حماد، عدة مناصب أخرها مدير عام التنظيم والإدارة، ومن قبلها مدير إدارة التطوير وإعداد القادة بقطاع الموارد البشرية بمصر للطيران.
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