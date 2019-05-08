علي حميدة ينفي تجسيده شخصية معمر القذافي في "مملكة الغجر"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:10 م
شيماء عطية
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يظهر المطرب علي حميدة، في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "مملكة الغجر"، في إحدى شخصيات البدو.
وقال علي حميدة إن الدور الذي يجسدها هي شخصية زعيم البدو، نافيًا أنه يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حسب ماتردد عن ذلك، نظرا لان ملامح الشخصية تشبه القذافي، مؤكدا أنه لا يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل.
يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
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