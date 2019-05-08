العساف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أمريكا
الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:54 م
الفجر السعودي
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعيّن حديثاً لدى المملكة جون أبي زيد.
وتسلم العساف نسخة من أوراق اعتماد أبي زيد تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يُذكر أن السفير المعين وصل إلى الرياض الخميس الماضي، ورشح ترمب أبي زيد للمنصب في نوفمبر 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل 2019.
وتقاعد السفير جون أبي زيد من الجيش الأمريكي في عام 2007، وخلال مسيرته العسكرية التي استمرت 34 عاماً، ارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال بأربعة نجوم وأصبح القائد الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة الوسطى الأمريكية، وبالإضافة إلى منصبه القيادي في هذا المجال، فقد عمل في البنتاغون في منصب مدير الخطط الاستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، ثم مدير الأركان المشتركة في الفترة من 2000 – 2003، وكان لديه طوال حياته المهنية خبرة واسعة بالشرق الأوسط.
وقد حصل السفير أبي زيد على درجة البكالوريوس في عام 1973. وحصل على درجة الماجستير في دراسات منطقة الشرق الأوسط من جامعة هارفارد في عام 1981 م. والسفير أبي زيد هو ضابط يحمل الكثير من النياشين والأوسمة، فقد حصل على ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة للجيش، ووسام الجدارة والنجمة البرونزية. وهو حاصل على مرتبة الشرف العسكرية من العديد من الدول بما في ذلك: ألمانيا وفرنسا وأستراليا وأفغانستان ومصر.
وتسلم العساف نسخة من أوراق اعتماد أبي زيد تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يُذكر أن السفير المعين وصل إلى الرياض الخميس الماضي، ورشح ترمب أبي زيد للمنصب في نوفمبر 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل 2019.
وتقاعد السفير جون أبي زيد من الجيش الأمريكي في عام 2007، وخلال مسيرته العسكرية التي استمرت 34 عاماً، ارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال بأربعة نجوم وأصبح القائد الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة الوسطى الأمريكية، وبالإضافة إلى منصبه القيادي في هذا المجال، فقد عمل في البنتاغون في منصب مدير الخطط الاستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، ثم مدير الأركان المشتركة في الفترة من 2000 – 2003، وكان لديه طوال حياته المهنية خبرة واسعة بالشرق الأوسط.
وقد حصل السفير أبي زيد على درجة البكالوريوس في عام 1973. وحصل على درجة الماجستير في دراسات منطقة الشرق الأوسط من جامعة هارفارد في عام 1981 م. والسفير أبي زيد هو ضابط يحمل الكثير من النياشين والأوسمة، فقد حصل على ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة للجيش، ووسام الجدارة والنجمة البرونزية. وهو حاصل على مرتبة الشرف العسكرية من العديد من الدول بما في ذلك: ألمانيا وفرنسا وأستراليا وأفغانستان ومصر.
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