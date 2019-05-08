تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "الكاتب"

يشارك مسلسل "الكاتب" في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، ويُعرض على قنوات أبوظبي وأبوظبي دراما، وlbc i، وldc، وArt، وعبر شبكة نتفلكس.





مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات، ويعرض المسلسل على شبكة نتفلكس.



