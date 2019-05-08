هذا الأعراض تدل على أنك مريض سكر

Advertisements

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك 3 أعراض لمرض السكر، وتتمثل في البول الكثير خاصة ليلًا، والعطش، وانخفاض الوزن، رغم الشهية الجيدة.



وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه لا توجد علاقة بين السكر ومريض الضغط من الناحية العلمية حتى الآن، لكن احصائيًا العلاقة موجودة.



ولفت إلى أن قياس السكر التراكمي يكون بإعطاء مريض السكر جلوكوز، وقياس السكر بعد نصف ساعة، وبعد ساعة، وبعد ساعة ونصف، وتكون النتيجة بظهور منحنى للسكر في الدم، يختلف عن الشخص الطبيعي.

