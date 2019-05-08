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"استهداف" يمنح المعلمين الماجستير من أفضل الجامعات العالمية

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:46 م
استهداف يمنح المعلمين الماجستير من أفضل الجامعات العالمية
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الفجر السعودي
 
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أطلقت وزارة التعليم برنامج الابتعاث المُوجه للمعلمين والمعلمات "استهداف"، وذلك للحصول على درجة الماجستير في أفضل الجامعات العالمية وفق تخصصات محددة اعتباراً من العام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ.

ويوفر البرنامج القبول الجامعي للمرشح من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، ويتم من خلاله ابتعاث المُرشَّح إلى أفضل الجامعات العالمية في إحدى التخصصات التالية، الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والعلوم، والحاسب الآلي.

ويلتحق المُرشَّح ببرنامج مكثف لرفع مستوى الإنجليزية داخل المملكة قبل الابتعاث.
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