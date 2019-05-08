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سعر الدولار فى البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء ثالث أيام رمضان 8/5/2019

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:40 م
سعر الدولار فى البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء ثالث أيام رمضان 8/5/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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شهد سعر الدولار استقرارا خلال تعاملات  اليوم الأربعاء، خلال ثالث أيام رمضان ويواصل سعر الدولار استقراره في البنوك العاملة في مصر اليوم وجاءت الأسعار الآن على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
 17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقى
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في كريدي أجريكول
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
17.11 جنيه للشراء 
17.21 جنيه للبيع

سعر الدولارفي البنك التجاري الدولي
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
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