البرلمان البريطاني يتغنى بريمونتادا ليفربول التاريخية وفلسفة "كلوب"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:38 م
الفجر الرياضي
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في مفاجأة أشاد مجلس العموم البريطاني بريمونتادا ليفربول التاريخية التي حققها أمام برشلونة بالأمس.
وقدم جيريمي كوربين رئيس الجبهة المعارضة بالمجلس، نصيحة لتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية.
وعلق كوربن على
طريقة إدارة ماي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن عليها التعلم من أداء
ليفربول الكبير في دوري أبطال أوروبا.
وقال كوربن:"في
ظل الأداء المذهل لليفربول الليلة الماضية, رئيسة الوزراء تستطيع أخذ نصائح من يورغن
كلوب حول كيف تستطيع تحقيق نتائج جيدة في أوروبا".
وردت ماي على تعليق
كوربين قائلة:" أنظر إلى فوز ليفربول على برشلونة، أنه يعني انه بإمكاننا دائمًا
تحقيق النجاح ماهما قال الأخرين أنه مستحيل".
وكان ليفربول قد
تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه على برشلونة برباعية نظيفة، ليتأهل
بفوزه بمجموع المباراتين 4 / 3.
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