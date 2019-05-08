وفاة بطريرك أنطاكية السابق عن عمر ناهز 99 عامًا
الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:13 م
حازم رفعت
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية المارونية في دوله لبنان، عن وفاة صاحب القداسة والغبطة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للموارنه الكاثوليك السابق، وكاردينال الكنيسة الكاثوليكة، والذى وافته المنية، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 99 عامًا.
يذكر أن البطريرك صفير، هو البطريرك الماروني السادس والسبعون، و انتخب في 19 نيسان 1986 خلفًا لأنطون بطرس خريش.
وقاد البطريرك المتنيح الكنيسة المارونية خمسا وعشرين عاما حتى استقالته بداعي التقدم بالسن، ليكون بذلك ثاني بطريرك يقدّم استقالته وقد خلفه منذ 25 آذار 2011 البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
ودرس صفير، علوم اللاهوت والفلسفة في لبنان. في 7 أيّار 1950، وسيم كاهناً، وعيّن خادما لرعيّة ريفون وأمين سرّ ايبارشية دمشق حتى 1956، حين عينه البطريرك المعوشي أمين سر البطريركية.
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