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اليوم.. مطرب عربي شهير ضحية "رامز في الشلال"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:10 م
اليوم.. مطرب عربي شهير ضحية رامز في الشلال
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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يستضيف الفنان رامز جلال في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، المطرب اللبناني وائل جسار.

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