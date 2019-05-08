اليوم.. مطرب عربي شهير ضحية "رامز في الشلال"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:10 م
الفجر الفني
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يستضيف الفنان رامز جلال في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، المطرب اللبناني وائل جسار.
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