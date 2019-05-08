ضبط 8 قطع أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وتنفيذ 998 حكما جنائيا بالفيوم
الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:46 م
ريهام على
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قامت مديرية أمن الفيوم، بحملة مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، علي مدار اليوم استهدفت كافة مظاهر الخروج عن القانون.
وأسفرت عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وقضية مخدرات " الاتجار"، وقضية مخدرات " التعاطي".
وكما تمكنت من ضبط (8) قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات.
وتم تنفيذ (998) حكم في مجال تنفيذ الاحكام، وضبط وتحرير (82) قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و(78) قضية في مجال المرور علي الاسواق (عدم وجود شهادة صحية - إدارة نشاط بدون ترخيص ).
وكما تم تنفيذ (264) تنفيذ قرار وحالة إزالة واحكام قضائية وقرارات تمكين، وتم تحرير (846) مخالفة وجنحة مرور.
ويأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الوزارة علي فرض هيبة الدولة وتحقيق الأنضباط بالشارع المصري في شتي المجالات ومداهمة الأوكار والبؤر الأجرامية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
وأسفرت عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وقضية مخدرات " الاتجار"، وقضية مخدرات " التعاطي".
وكما تمكنت من ضبط (8) قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات.
وتم تنفيذ (998) حكم في مجال تنفيذ الاحكام، وضبط وتحرير (82) قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و(78) قضية في مجال المرور علي الاسواق (عدم وجود شهادة صحية - إدارة نشاط بدون ترخيص ).
وكما تم تنفيذ (264) تنفيذ قرار وحالة إزالة واحكام قضائية وقرارات تمكين، وتم تحرير (846) مخالفة وجنحة مرور.
ويأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الوزارة علي فرض هيبة الدولة وتحقيق الأنضباط بالشارع المصري في شتي المجالات ومداهمة الأوكار والبؤر الأجرامية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
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