واشنطن: إعلان طهران بشأن الاتفاق النووي مخالف دوليا
الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:42 م
وكالات
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أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن إعلان طهران التخلي عن بعض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي مُخالف للأعراف الدولية.
وشدد هوك على أن أي اعتداء من إيران على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل الضغط بقوة على طهران حتى تُغيّر سلوكها.
وشدد هوك على أن أي اعتداء من إيران على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل الضغط بقوة على طهران حتى تُغيّر سلوكها.
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