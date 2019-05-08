نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يستقبل السكرتير العام لمنظمة الفرانكفونية

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم،"الوزراء" يوافق على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة.

"السيسي" يستقبل السكرتير العام لمنظمة الفرانكفونية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة لويز موشيكيوابو سكرتير عام منظمة الفرانكفونية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية.

"الوزراء" يوافق على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فداناً، والواقعة داخل كردون المدينة، والمطلة على طريق القاهرة – أسوان الصحراوي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها، كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في العمل على توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة، بما يحقق التنمية المتكاملة بها.

تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً

تعرضت طائرة من طراز "بيمان" تابعة لشركة خطوط طيران بنغلاديش الى التحطم في مطار ميانمار.

ألمانيا تطالب إيران بتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل

طالبت ألمانيا إيران احترام الاتفاق النووي بالكامل بعد أن أعلنت طهران تعليق بعض الالتزامات عقب عام من إدانة واشنطن للصفقة.