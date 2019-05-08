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كاريكاتير معاريف يجسد تراجع شعبية القادة العسكريين بعد الإنتخابات

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:17 م
كاريكاتير معاريف يجسد تراجع شعبية القادة العسكريين بعد الإنتخابات
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الحسين محمد
 
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نشرت صحيفة معاريف العبرية رسمًا كاريكاتيريًا،يجسد حقيقة تراجع شعبية القادة العسكريين بين الإسرائيليين،بعد الإنتخابات الاخيرة التى شهدت خسارة حزب "ازرق أبيض" الذى كان يضم بين صفوفه كل من "رئيس الأركان الأسبق "بينى جانتس" ووزير الدفاع الأسبق "موشيه يعالون" ورئيس الأركان الأسبق "جابى أشكنازى ".

وصور الرسم مسؤول بأحد الاحزاب الدينية،التى حققت طفرة فى الإنتخابات الاخيرة، بحصولها على عدد كبير من المقاعد بالكنيست، وهو يطلب من القادة السابقين إجراء تمرينات عقابية ويقول لهم " أريد منكم أن تقوموا باداء 35 تمرينًا للضغط".

والرقم 35 له دلاله مؤلمة وقديمة فى تاريخ الجيش الإسرائيلى، كان الرقم قوامًا لإحدى الوحدات العسكرية التى أنطلقت يوم الخامس عشر من يناير عام 1948، لتعزيز ودعم منطقة "جوش عتسيون" خلال الحرب،إلا أن جميع أفرادها تم قتلهم على أيدى تحالف الجيوش العربية،بعد محاصرتهم ليوم كامل،وقُتل ال35 جندى فى اليوم ذاته، وعُرفت الواقعة كأشهر الفضائح التى وقعت فى تاريخ العسكرية الإسرائيلية.

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