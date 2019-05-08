مجلس النواب الليبي يدين استئجار حكومة السراج للمرتزقة

أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، الأربعاء، "استئجار" حكومة فايز السراج في طرابلس، "طيارين أجانب ومرتزقة" لقصف المدنيين الليبيين.

وقال رئيس اللجنة، طلال عبد الله الميهوب، في بيان: "تدين لجنة الدفاع والأمن القومي وتستنكر بأشد العبارات، ما أقدمت عليه ميليشيات فايز السراج من جلب واستئجار طيارين أجانب ومرتزقة، واستخدامهم لقصف المدنيين في المدن الليبية والدفع لهم من أموال الشعبي الليبي".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، إسقاط قواته لطائرة حربية لحكومة طرابلس، واعتقال قائدها، موضحا أنه "مرتزق أجنبي" من البرتغال.

وطالبت اللجنة في بيانها مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق البرتغالي جيمي ريس، البالغ من العمر 29 عاما من قبل ميليشيات تتبع رسميا حكومة فايز السراج".

ووصفت اللجنة جلب طيارين أجانب من المرتزقة، من أجل قصف المدنيين الليبيين، بأنها "جريمة حرب ضد الليبيين".

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، بـ"رفع غطاء الشرعية الدولية عن حكومة السراج المتورطة في جلب المرتزقة لقتل الليبيين".

وأشار البيان إلى أن المرتزق "لا يحق له التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب"، وذلك وفق اتفاقية جنيف الدولية.

وتعرف الاتفاقية المرتزق على أنه "أي شخص يؤجر في بلاده أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح ويشارك بفعالية ومباشرة في الأعمال العدائية".