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الجيش الجزائري: رافضو "الحلول المتاحة" باعوا ضمائرهم

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:02 م
الجيش الجزائري: رافضو الحلول المتاحة باعوا ضمائرهم
احتجاجات الجزائر
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وكالات
 
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قال الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، إن "الأبواق التي طالبت بتدخل الجيش في السياسة خلال عشريات سابقة هي نفسها من تحاول عبثا اليوم دفع الجيش للتدخل في السياسة".

 

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن الجيش قوله إن "هذه  الأبواق تحاول عبثا من خلال رسائل مفتوحة وآراء تنشر في بعض الصحف، الذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم".

 

وأضاف "المخطط الدنيء الذي تحاول بيادق تنفيذه بالوكالة تفطن له الشعب الجزائري، وعرابو المخطط يستعملون قنوات إعلامية معينة ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندات مشبوهة".

 

وتابع "هؤلاء يحاولون السطو على حراك الشعب السلمي، حيث ركبوا الموج عبر السعي لفرض أنفسهم كناطقين باسم الشعب".

 

وأضاف الجيش الجزائري "رافضو الحلول المتاحة باعوا ضمائرهم".

 

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