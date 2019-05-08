لافروف: روسيا وإيران تبحثان عن طرق التعاون غير الخاضعة للقيود الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 8 أيار/مايو، أن موسكو وطهران ستبحثان عن سبل التعاون، التي لا تخضع للقيود الأمريكية غير المشروعة.

وقال لافروف عقب لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف: "لدينا تطور جيد في التعاون التجاري والاستثماري. بالطبع، العقوبات غير المشروعة، التي تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد متخطية مجلس الأمن، تعيقه".

وأكد لافروف على التزام روسيا بتعزيز التعاون الاقتصادي والبحث عن طرق فعالة لا تخضع لهذه القيود الأمريكية غير المقبولة وغير المشروعة.

وشدد على شرعية الإجراءات، المتخذة من قبل إيران بشأن الاتفاق النووي، قائلا: "لقد تم إبلاغنا اليوم بالخطوات، التي أعلنت عنها قيادة جمهورية إيران الإسلامية يوم أمس. وقد اتخذت تلك الإجراءات على أساس الأحكام الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة، على النحو الذي وافق عليه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة".

وأضاف لافروف أن روسيا أكدت مجددا على التزامها بالخطة والقرار واتفقت على العمل مع البقية، باستثناء الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق، مع الأطراف الأخرى، حتى تنفذ التزاماتها بدقة.