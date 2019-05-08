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عاجل.. حكم بالحبس ضد "السبكي" يُبطل قرار إخلاء سبيله من النيابة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:12 م
عاجل.. حكم بالحبس ضد السبكي يُبطل قرار إخلاء سبيله من النيابة
السبكي
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الفجر الفني
 
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بعد قرار نيابة الدقي بإخلاء المنتج أحمد السبكي، في واقعة اقتحام موقع صدي البلد، والاعتداء على رئيس تحرير الموقعبكفالة 1000 جنيه،  تم اكتشاف أنه صادر بحقه حكم بالحبس سنة في قضية شيك بدون رصيد "رقم ٢٢/٩٨٥ جنح العجوز لسنة ٢٠٠٠، ولم يتم الإفراج عنه.


وكان المنتج أحمد السبكي قد استعان ببلطجية واقتحم مقر موقع صدى البلد الإخباري وقام هو ومن معه بالاعتداء على صحفيين يقومون بعملهم داخل الموقع الذين قاموا بتحرير بلاغ ضد السبكي وقامت نيابة الدقي بالتحقيق معه وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية إلا أن الحكم الصادر بحبسه سنة في قضية شيك بدون رصيد منع ذلك.



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