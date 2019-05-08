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تعرف على أحدث عروض "مصر للطيران" للسفر حول العالم

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:12 م
تعرف على أحدث عروض مصر للطيران للسفر حول العالم
صورة أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
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طرحت مصر للطيران عروضها الترويجية وتخفيضاتها على العديد من وجهاتها حول العالم، حيث تقدم تخفيضات على وجهات الدول العربية، أولها عمان بنسبة 40%، وسيكون شراء التذاكر حتي 22 مايو والسفر حتي 30 مايو 2019.

 كما تبدأ أسعار دبي من 5849 جنيها وشراء التذاكر حتي 20 مايو 2019 والسفر حتي 30 يونيو 2019، كما تقدم تخفيض قدره 20% على رحلات المغرب، ويمكن شراء التذاكر حتي 25 مايو 2019 والسفر حتي 31 مايو 2019.

وواشنطن بنسبة 30% علي الدرجة السياحية، ويمكن شراء التذاكر حتي 31 مايو 2019 والسفر يوم 3 يونيو 2019، هذا بخلاف رحلات فرانكفورت بنسبة 25% علي الدرجة السياحية، وشراء التذاكر حتي 31 مايو 2019 و السفر حتي 14 يونيو 2019.

وكوبنهاجن بنسبة 30% علي الدرجة السياحية و 15% علي درجة رجال الأعمال، وشراء التذاكر حتي 31 مايو 2019 و السفر حتي 10 يونيو 2019.

كما تطرح مصر للطيران  أسعارا خاصة إلى كل من جوهانسبرج، اكرا ، البحرين وجوانزو.

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