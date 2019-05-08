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وزير الطيران يأمر بتحمل ميناء القاهرة تكاليف تجديد شقة موظفة به

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:55 ص
وزير الطيران يأمر بتحمل ميناء القاهرة تكاليف تجديد شقة موظفة به
الفريق يونس المصري - وزير الطيران المدني
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احمد رفعت صديق
 
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    قرر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى أن تتحمل شركة ميناء القاهرة الجوى كافة تكاليف التلفيات التى لحقت بالوحدة السكنية الخاصة بالزميلة التى تعمل بالقطاع التجارى لدى شركة ميناء القاهرة الجوى والتى أنقذتها العناية الالهية هى واطفالها إثر نشوب حريق بشقتها .
     وتنفيذا لتعليمات الفريق وزير الطيران المدنى قام المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى بتشكيل لجنة لحصر كافة التلفيات التى لحقت بالشقة والقيام فورا بإصلاحها وتجديدها .
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