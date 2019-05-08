"نيويورك تايمز": شركات ترامب تخسر مليار دولار في آخر 10 أعوام
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:43 ص
هديل هاشم
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كشفت عائدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الضريبية عن أن شركاته "فقدت أكثر من مليار دولار في 10 سنوات".
وتشير السجلات إلى أنه بين عامي 1985 و1994، بلغ إجمالي خسائر ترامب خلال العقد 1.17 مليار دولار، مما يعني أنه لم يدفع أي ضريبة لمدة ثماني من تلك السنوات العشر لأنه فقد الكثير.
وجاءت خسائر ترامب الكبرى من استثماراته في العقارات والفنادق والكازينوهات ومساحات شقق البيع بالتجزئة داخل المباني الخاصة به.
لم يرد الرئيس بعد على النتائج، لكن محاميه وصف المعلومات التي قدمتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها "خاطئة بشكل واضح" و"غير دقيقة للغاية"..
وتشير السجلات إلى أنه بين عامي 1985 و1994، بلغ إجمالي خسائر ترامب خلال العقد 1.17 مليار دولار، مما يعني أنه لم يدفع أي ضريبة لمدة ثماني من تلك السنوات العشر لأنه فقد الكثير.
وجاءت خسائر ترامب الكبرى من استثماراته في العقارات والفنادق والكازينوهات ومساحات شقق البيع بالتجزئة داخل المباني الخاصة به.
لم يرد الرئيس بعد على النتائج، لكن محاميه وصف المعلومات التي قدمتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها "خاطئة بشكل واضح" و"غير دقيقة للغاية"..
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