سعر اليورو الاوروبي في بنوك مصر اليوم الاربعاء 8-5-2019 والعملة الاوروبية تواصل استقرارها امام الجنيه

حافظ سعر اليورو الاوروبي على استقراره خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2019 حيث سجل متوسط سعر اليورو الاوروبي في البنك المركزى المصري نحو 19.18 جنيه للشراء،19.33 جنيه للبيع خلال ثانى ايام شهر رمضان الكريم.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء

19.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.1 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء

19.22 جنيه للبيع







