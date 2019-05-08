مسلسل هوجان الحلقة الثانية.. محمد إمام يشارك في عملية سرقة





مسلسل هوجان

يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل هوجان للنجم محمد عادل إمام، أحداثا مثيرة حيث التقى داخل القطار بصديقين له طلبا منه أن يتعاون معهما فى سرقة العقارات.