جوجل تغير اسم علامة مساعداتها المنزلية بـ Google Nest وأكثر
الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:51 ص
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أعلنت شركة جوجل خلال مؤتمر O/I 19 عن إعادة تسمية علامتها التجارية الخاصة بالمساعدات المنزلية بـ Google Nest كما كشفت عن مساعده المتزلي الجديد Google Nest Hub Max المزود بشاشة قياس 10 بوصة بدقة HD مع كاميرا بعدسة واسعة يمكن استخدامها لأغراض المراقبة الداخلية تتيح نقل بث مباشر من المنزل إلى هاتف المستخدم مباشرة في حال الرغبة باستغلالها في الشق الأمني على سبيل المثال.
ومن الميزات التي يتمتع بها Nest Hub Max هو قدرة التعرف على ملامح الوجه بخاصية أطلقت عليها جوجل Face Match والتي تسمح بالتعرف على المستخدم بمجرد وصوله للمنزل فيقوم بعرض صفحة مخصصة له تشمل مواعيد معينة وإشعارات خاصة به وما إلى ذلك من الميزات التي يقوم بتخصيصها المستخدم نفسه، وبالنسبة للأمان واستخدام تلك المعلومات قالت الشركة أن عمليات معالجة ملامح الوجه تتم على الجهاز نفسه ولا يتم تحميلها على السحابة.
كما يوفر Nest إمكانية إجراء مكالمات الفيديو كما حال المساعدات المنزلة الأخرى التي تحوي كاميرا، مع وجود ضوء تنبهي يتيح للمستخدم معرفة إذا ما كانت الكاميرا قيد التشغيل أم لا وذلك عبر وميض باللون الأخضر في حالة عملها، مع وجود زر في ظهر الجهاز يتيتج للمستخدم ايقاف تشغيل الميكرفون الكاميرا يدوياً.
فيما يمكن للجهاز أن يعمل كلوحة تحكم لمكونات المنزل الذكي الأخري، وهو طبعاً يملك تلك المواصفات الأساسية التي كانت متوفر في Home Hub عبر الأوامر الصوتية للوصول للموسيقي ومشاهدة اليوتيوب كما يمكن إيقافه عن طريق إيماءات اليد. وستوفر جوجل Nest Hub Max خلال صيف العام الجاري بسعر 229$.
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