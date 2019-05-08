بومبيو يوضح سبب إلغاء زيارته إلى برلين وتوجهه بشكل مفاجئ إلى بغداد
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،
إن ألمانيا تفهمت سبب إلغاء زيارته إلى برلين التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ
وتوجه للعراق في زيارة غير معلنة.
وأوضح بومبيو في تصريح صحفي بعد وصوله إلى
العراق أنه اتصل بنظيره الألماني، هايكو ماس، وأعرب له عن أسفه من عدم تمكنه من الالتقاء
به وبالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأضاف بومبيو أن نظيره الألماني "أبدى
تفهما كاملا، وهو يعرف أيضا أن علاقاتنا مع العراق مهمة، ونحن شركاء في مواجهة التحديات
التي تواجهها ألمانيا وأوروبا بسبب التهديدات الإيرانية".
هذا ولم تكشف الحكومة العراقية عن تفاصيل
المحادثات التي جرت بين رئيسها، عادل عبد المهدي، والوزير الأمريكي.
وأفاد مراسلنا في وقت سابق، نقلا عن مصدر
حكومي عراقي، بأن بومبيو وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة والتقى رئيس الحكومة العراقية
عادل عبد المهدي في زيارة سريعة.
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