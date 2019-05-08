"المشاط" تطلق حملة دولية مع CNN للترويج للسياحة بتقنيات حديثة (صور)

أطلقت وزارة السياحة المصرية، شراكة موسعة مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية تهدف إلى تقديم مصر بصورة معاصرة وأكثر حداثة من خلال مزيج مبتكر يجمع بين المنصات التليفزيونية، والوسائط الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.





تتضمن هذه الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة المصرية والذراع التجاري لشبكة CNN العالمية -التي تنطلق في مايو الجاري - خلق محتوى متميز يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكةCNN حول العالم الى مصر.





ويعد الهدف الأساسي من الحملة هو الاستمرار في دفع نمو قطاع السياحة المصري وتطويره، بالإضافة إلى إبراز وتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها السياحية الكثيرة، إلى جانب دفء وحسن ضيافة شعبها.





وقد صممت هذه الحملة اتساقا مع رؤية وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط لتطوير القطاع وجعله أكثر استدامة، وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وذلك تماشيا مع برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري.





وتأتي هذه الشراكة في عام ٢٠١٩، العام المليء بالأحداث المهمة، ومنها استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فضلا عن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2020.





وتستهدف هذه الحملة شرائح مختلفة من السائحين من الأسواق السياحية المختلفة منها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وسوف تستفيد (الحملة) من الاهتمام الكبير بين الجمهور الواسع لشبكة CNN حول العالم والمهتم بالسياحة والذي يمثل 66٪ من جمهور شبكة CNN ، والذي يسافر 50٪ منهم دوليا كل عام.





ويعتبر الابتكار جزءا رئيسيا في هذه الشراكة وذلك من خلال الاستفادة بالإمكانيات التكنولوجية والرقمية الحديثة لشبكة CNN، ومن خلال تواجدها العالمي عبر مجموعة قنواتها التلفزيونية، بالإضافة إلى منصاتها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تستعرض المناطق السياحية المختلفة والجذابة في مصر، مع إلقاء الضوء على الثقافة المصرية وحياة الناس بها، وذلك من خلال إعلانات تلفزيونية، ودعاية محلية في الدول المختلفة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، باستخدام تقنية Turner Launchpad للوصول إلى الجمهور المستهدف.





ولزيادة التفاعل مع متابعي CNN حول العالم، فإنه بالإضافة إلى استخدام المنصات الإعلانية لشبكة ال CNN ، سيتم بث محتوى عن مصر على المنصات المختلفة، مثل صفحة CNN السياحية على المواقع الرقمية، وذلك باستخدام البيانات المباشرة للوصول إلى قطاعات عريض من المتابعين حول العالم خاصة المهتمين بالسفر منه.





وستواصل CNN التزامها المستمر في تغطية الحكايات المتنوعة حول الوجهات العالمية، ومنها مصر من خلال إعداد مجموعة من البرامج الجاذبة المقدمة على تلفزيون CNN ومنصات الشبكة الرقمية مثل Destination Egypt، والتي ستلقي الضوء على الأماكن الفريدة الموجودة في مصر بشكل معاصر، بالإضافة إلى برنامج #MyEgypt والذي يقدم مصر من خلال أعين السائحين الذين زاروا مصر واستمتعوا بها ، وبرنامج Cairo POV الذي يتناول سياحة المغامرات وما يبحث عنه الشباب المسافر من معايشة لتجارب جديدة والتواصل مع البيئة المحلية التي يزورونها.





ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط: "إن تنويع منصات الترويج وآليات التسويق لمصر هو أحد المحاور الرئيسية التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد المصرية ، مع التركيز على المزج بين جمال مصر والدفء والكرم الذي يتمتع به المصريون ، وهي السمة المميزة لقطاع السياحة في بلادنا".





وأضافت الوزيرة: "إن هناك إمكانيات كبيرة يتمتع بها قطاع السياحة المصرى، ولهذا أطلقنا هذه الشراكة معCNN عبر منصاتها المتعددة، لتسليط الضوء على كل ما يمكن أن تقدمه مصر للعالم، ومن خلال هذه الشراكة ، نحن على ثقة أننا نقدم بلدنا لجمهور كبير ومتفاعل حول العالم، يبحث عن السفر إلى أماكن جديدة، ونحن نعمل على تقديم تاريخنا وحضاراتنا التي نتميز بها بأساليب وتقنيات ترويجية معاصرة وحديثة".





من جانبها، قالت كاثي إيبال، نائب الرئيس لخدمات CNNالتجارية: "نشعر بالسعادة لإقامة شراكة مبتكرة وطويلة مع دولة كبيرة مثل جمهورية مصر العربية"، وتابعت : "هذه الشراكة الجديدة تأخذ عملنا في مجال العلامات التجارية مع وزارة السياحة المصرية إلى مستوى جديد، يستفيد من التأثير الإيجابي لمنصات CNN الكثيرة حول العالم ، بالإضافة إلى محتواها والتقنيات الحديثة المستخدمة، وسنعمل جاهدين على إطلاع العالم على جمال مصر والهوية الثقافية لشعبها ونتطلع للعمل مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وفريقها لتحقيق أكبر قدر من أهداف هذه الحملة".