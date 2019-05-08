انتقادات لـ اللهجة الصعيدية في "ولد الغلابة" (صور)
الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:53 ص
شيماء عطية
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نفى الناقد محمود عبد الشكور أن تكون اللهجة الصعيدية المستخدمة في مسلسل "ولد الغلابة" لها علاقة من قريب أو بعيد بالمنيا وتحديدًا ملوي التي تقع بها أحداث المسلسل.
وكتب "عبد الشكور" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لهجة صعايدة مسلسل " ولد الغلابة" لا علاقة لها بالمنيا وملوى، هناك فروق واضحة بين لهجة شمال الصعيد وجنوبه ، بس من الواضح انه ماحدش عايز يتعب نفسه، على أساس إنه "ماحدش واخد باله" ، و"كله عند المشاهدين صعايدة"".
وأكد على كلام "عبد الشكور" عدد من رواد السوشيال ميديا، بعضهم من المنيا ممن نفوا استخدام هذه اللهجة.
مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته أحمد السقا وإنجي المقدم ومي عمر وإدوارد.
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