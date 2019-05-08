انتقادات لـ اللهجة الصعيدية في "ولد الغلابة" (صور)

نفى الناقد محمود عبد الشكور أن تكون اللهجة الصعيدية المستخدمة في مسلسل "ولد الغلابة" لها علاقة من قريب أو بعيد بالمنيا وتحديدًا ملوي التي تقع بها أحداث المسلسل.





وكتب "عبد الشكور" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لهجة صعايدة مسلسل " ولد الغلابة" لا علاقة لها بالمنيا وملوى، هناك فروق واضحة بين لهجة شمال الصعيد وجنوبه ، بس من الواضح انه ماحدش عايز يتعب نفسه، على أساس إنه "ماحدش واخد باله" ، و"كله عند المشاهدين صعايدة"".



