مسلسلات رمضان 2019.. بشار الشطي يعترف لفاطمة الصفي بحبه في "دفعة القاهرة"





شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" اعتراف "ناصر" للممثلة "زيزينيا" بإعجابه بها، وحاولت "دلال" التعرف على زوجة حبيبها "يوسف" خلال حفل التعارف التي أقامته دار المعارف للمبتعثين الكويتين، لكن زوجها يطالبها بعدم مخاطبتها مرة أخرى.





وتضمنت الأحداث استمرار الشد والجذب بين "لولوة" و"عدنان" بسبب تبدل حقيبتيهما، كما أهان "فهد" "نزهة" حينما حاولت مساعدته، ووصفها بالخادمة كوالدتها، وانتهت الحلقة بمهاتفة "يوسف" ل"دلال" ومصارحته بحبها.



