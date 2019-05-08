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مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:20 ص
مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم
محمود الخطيب
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية أن نادى الأهلى، قرر التراجع عن الدخول فى مفاوضات مع الجزائرى بغداد بونجاح، مهاجم فريق السد القطرى، لضمه الصيف المقبل.

 

وأكدت التقارير أن تراجع الأهلي عن المفاوضات مع "بونجاح" تأتي لصعوبة الصفقة والقيمة المالية المرتفعة للاعب والتي قد تصل إلى 7 ملايين دولار.

 

وكان محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قد رشح "بونجاح" لإرتداء قميص الأهلي الموسم المقبل.

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